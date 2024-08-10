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В Омске преподаватель потеряла 500 тысяч с ответа на звонок

В субботу, 10 августа 2024 года, в пресс-службе правоохранительных органов, в профилактических целях сообщили о нераскрытых к моменту публикации случаях дистанционного мошенничества.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

Отмечается, что потерпевшие отвечали на звонки с неизвестного номера. Собеседник представлялся сотрудником банка и предлагал своим «клиентам» перевести денежные средства на якобы безопасный счет.

Ничего не думающие жертвы покорно выполняли эту просьбу. Среди них оказалась и преподаватель колледжа.

«Жертвой мошеннической схемы стала 69-летняя преподаватель колледжа. Женщина перевела злоумышленникам около 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки силовиками принято 19 заявлений о совершенных дистанционных преступлениях.