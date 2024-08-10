В Омске преподаватель потеряла 500 тысяч с ответа на звонок

Отмечается, что потерпевшие отвечали на звонки с неизвестного номера. Собеседник представлялся сотрудником банка и предлагал своим «клиентам» перевести денежные средства на якобы безопасный счет.
Ничего не думающие жертвы покорно выполняли эту просьбу. Среди них оказалась и преподаватель колледжа.
«Жертвой мошеннической схемы стала 69-летняя преподаватель колледжа. Женщина перевела злоумышленникам около 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки силовиками принято 19 заявлений о совершенных дистанционных преступлениях.