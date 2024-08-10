В Приморье мужчина устроил стрельбу на дороге, пострадал человек

В поселке Новый Приморского края автомобилист предположительно выстрелил в семейную пару, которая переходила дорогу. Пострадал мужчина, делом занялась полиция, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
О перестрелке сообщила жена пострадавшего в соцсетях. По ее словам, водитель несся по дороге, едва не сбил их с мужем прямо на переходе. Мужчина решил в качестве наказания ударить рукой по капоту, после чего владелец авто вышел из салона и несколько раз выстрелил в супруга.
Женщина не уточнила, пошли ли они в больницу. Однако в новых медиа она попросила очевидцев связаться с ней, если у кого-то есть записи произошедшего с видеорегистратора.
Корреспондент «КП» обратился в полицию для выяснения подробностей. В пресс-службе ведомства редакции сообщили, что сотрудники УМВД проверяют информацию о нападении, сообщений и заявлений об инциденте в ОМВД России по Надеждинскому району не поступало.
«Полиция проводит проверку, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.
Ранее «КП» писала о мужчине, который прострелил голову знакомого из травматического пистолета.