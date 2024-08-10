В Приморье мужчина устроил стрельбу на дороге, пострадал человек

О перестрелке сообщила жена пострадавшего в соцсетях. По ее словам, водитель несся по дороге, едва не сбил их с мужем прямо на переходе. Мужчина решил в качестве наказания ударить рукой по капоту, после чего владелец авто вышел из салона и несколько раз выстрелил в супруга.