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Под Новосибирском ищут пропавшую 44-летнюю женщину

Сибирячка пропала неделю назад.

Источник: Соцсети

Под Новосибирском ищут пропавшую 44-летнюю Ксению Махову. Женщина пропала в городе Обь, о ее местонахождении ничего не известно уже неделю. Последний раз она выходила на связь 2 августа.

— Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч, голубые глаза. В какой она уходила одежде, неизвестно. Особые приметы: носит очки, — сообщают в «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8 (800)-700−54−52 или по номеру 112.