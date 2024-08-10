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Су-34 ударил бомбами по объектам ВСУ в приграничном районе Курской области

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на субботу нанес удар объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в министерстве обороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — добавили в российском военном ведомстве.

Минобороны также опубликовало видеоролик, где показан взлет истребителя-бомбардировщика, отделение бомб и попадание по целям, а также возвращение Су-34 на аэродром.