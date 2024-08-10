55-летний житель Братска купил по объявлению гирю вместо лодки

55-летний житель района Энергетик в Братске потерял почти 30 тысяч рублей. Как установили правоохранители, мужчина хотел купить лодку на популярном сайте объявления. Он связался с продавцом, который пообещал отправить товар транспортной компанией из республики Удмуртия. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России «Братское».
После того, как пострадавший отправил предоплату, мужчина перестал выходить на связь, а объявление о продаже удалил. Спустя время посылка все же пришла, но только вот вместо лодки отправили гирю. Сейчас следователи завели уголовное дело о мошенничестве.
— При похожих обстоятельствах 35-летний работник промышленного предприятия лишился около 14 тысяч рублей, пытаясь приобрести через социальные сети запчасти для автомобиля из Саратовской области, — рассказали в пресс-службе ведомства.
От рук мошенников также пострадали две студентки 19 и 20-ти лет. Они хотели подзаработать в интернете, но в итоге перевели мошенникам 250 тысяч рублей. Сейчас по данным преступлениям проводят проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники похитили у мужчины 140 тысяч рублей в Забайкалье.