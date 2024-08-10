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В Омске 38-летний мужчина попал под пассажирский поезд

Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Источник: Om1 Омск

ЧП случилось вблизи остановки «Труд» на омском участке Западно-Сибирской железной дороги. По информации транспортной полиции Сибири, пассажирским поездом был смертельно травмирован 38-летний мужчина.

По данным ведомства, мужчина был пьян и переходил железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом. Увидев человека на рельсах, машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Но избежать столкновения не удалось. Травмы омича оказались не совместимы с жизнью.

Материалы проверки по факту гибели мужчины будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, месяц назад в Омской области на станции Калачинская в черте города Калачинска с рельсов сошли два вагона с цементом, следовавших в составе грузового поезда.

несчастный случай