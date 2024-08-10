В Омске 38-летний мужчина попал под пассажирский поезд

По данным ведомства, мужчина был пьян и переходил железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом. Увидев человека на рельсах, машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Но избежать столкновения не удалось. Травмы омича оказались не совместимы с жизнью.