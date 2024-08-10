Над Курской и Ярославской областями сбиты 32 беспилотника

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что при уничтожении БПЛА на подлете к областному центру никто не пострадал, разрушений нет.
По его словам, с помощью беспилотников предпринималась попытка атаковать одно из предприятий региона.
В Курской области продолжаются боевые действия после наступления украинской армии. В регионе, наряду с Белгородской и Брянской областями, с 23:00 9 августа введен режим контртеррористической операции. 123 жителя приграничных районов Курской области прибыли в Тулу. Глава Суджи Курской области Виталий Слащев назвал заявления о потере контроля над городом украинской пропагандой.