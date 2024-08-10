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Над Курской и Ярославской областями сбиты 32 беспилотника

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 10 августа сработали над двумя российскими регионами. Над Курской областью перехвачено и уничтожено 26 БПЛА, над Ярославской — 6, говорится в сводке Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что при уничтожении БПЛА на подлете к областному центру никто не пострадал, разрушений нет.

По его словам, с помощью беспилотников предпринималась попытка атаковать одно из предприятий региона.

В Курской области продолжаются боевые действия после наступления украинской армии. В регионе, наряду с Белгородской и Брянской областями, с 23:00 9 августа введен режим контртеррористической операции. 123 жителя приграничных районов Курской области прибыли в Тулу. Глава Суджи Курской области Виталий Слащев назвал заявления о потере контроля над городом украинской пропагандой.