Над Курской и Ярославской областями сбиты 32 беспилотника

В Курской области продолжаются боевые действия после наступления украинской армии. В регионе, наряду с Белгородской и Брянской областями, с 23:00 9 августа введен режим контртеррористической операции. 123 жителя приграничных районов Курской области прибыли в Тулу. Глава Суджи Курской области Виталий Слащев назвал заявления о потере контроля над городом украинской пропагандой.