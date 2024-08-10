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В Уфе четырехлетний мальчик попал под колеса иномарки

В Уфе вчера произошел наезд на ребенка во дворе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

31-летний водитель за рулем «Чери Тигго», двигаясь во дворе напротив дома № 8 бульвара Яркий, сбил четырехлетнего мальчика.

Ребенок с травмой головы доставлен в больницу. По факту ДТП начато административное расследование.