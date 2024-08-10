В Уфе четырехлетний мальчик попал под колеса иномарки

31-летний водитель за рулем «Чери Тигго», двигаясь во дворе напротив дома № 8 бульвара Яркий, сбил четырехлетнего мальчика.
Ребенок с травмой головы доставлен в больницу. По факту ДТП начато административное расследование.
В Уфе вчера произошел наезд на ребенка во дворе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.
31-летний водитель за рулем «Чери Тигго», двигаясь во дворе напротив дома № 8 бульвара Яркий, сбил четырехлетнего мальчика.
Ребенок с травмой головы доставлен в больницу. По факту ДТП начато административное расследование.