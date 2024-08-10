Колумбус
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский минздрав рассказал о состоянии девушки, выпавшей с 6 этажа

Чрезвычайное происшествие произошло 31 июля.

В Левобережном районе на улице Писарева из окна дома № 17 В с шестого этажа выпала девушка. Она, к счастью, выжила и сейчас находится в больнице.

В пресс-службе Минздрава по Воронежской области пояснили, что жительницу облцентра в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение. Она получила всю необходимую помощь. На вчерашний день, 9 августа, медики оценивали ее состояние как средней тяжести. На текущий момент выпавшая из окна получает специализированную травматологическую помощь и идет на поправку.

Полиция выясняет подробности случившегося.

здоровье