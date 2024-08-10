Воронежский минздрав рассказал о состоянии девушки, выпавшей с 6 этажа

В пресс-службе Минздрава по Воронежской области пояснили, что жительницу облцентра в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение. Она получила всю необходимую помощь. На вчерашний день, 9 августа, медики оценивали ее состояние как средней тяжести. На текущий момент выпавшая из окна получает специализированную травматологическую помощь и идет на поправку.