Воронежский минздрав рассказал о состоянии девушки, выпавшей с 6 этажа

В Левобережном районе на улице Писарева из окна дома № 17 В с шестого этажа выпала девушка. Она, к счастью, выжила и сейчас находится в больнице.
В пресс-службе Минздрава по Воронежской области пояснили, что жительницу облцентра в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение. Она получила всю необходимую помощь. На вчерашний день, 9 августа, медики оценивали ее состояние как средней тяжести. На текущий момент выпавшая из окна получает специализированную травматологическую помощь и идет на поправку.
Полиция выясняет подробности случившегося.