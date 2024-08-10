В Екатеринбурге иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

«По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по улице 40-летия ВЛКСМ при совершении поворота налево на регулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в городской Госавтоинспекции.