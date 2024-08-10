В Екатеринбурге иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

С различными травмами пострадавшую доставили в больницу.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по улице 40-летия ВЛКСМ при совершении поворота налево на регулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в городской Госавтоинспекции.
В результате наезда девушка получила различные травмы, скорая помощь госпитализировала ее.
Автоинспекторы выяснили, что за рулем находился 33-летний мужчина, он был трезв.
Как сообщалось ранее, утром 9 августа в Екатеринбурге на улице Посадской автомобиль врезался в ограждение.
В результате удара разрушены три секции металлического забора. Передняя часть автомобиля сильно пострадала.