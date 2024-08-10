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В Екатеринбурге иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге водитель Renault Logan сбил 27-летнюю девушку на пешеходном переходе.

С различными травмами пострадавшую доставили в больницу.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по улице 40-летия ВЛКСМ при совершении поворота налево на регулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В результате наезда девушка получила различные травмы, скорая помощь госпитализировала ее.

Автоинспекторы выяснили, что за рулем находился 33-летний мужчина, он был трезв.

Как сообщалось ранее, утром 9 августа в Екатеринбурге на улице Посадской автомобиль врезался в ограждение.

В результате удара разрушены три секции металлического забора. Передняя часть автомобиля сильно пострадала.