Смертельная авария в Костанае: суд вынес приговор водителю грузовика

В суде Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении К. за нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, говорится в Instagram-профиле судов города.
14 февраля водитель КамАЗа на пересечении двух улиц в Костанае, не убедившись в безопасности дорожного движения, при совершении маневра не пропустил автомобиль Lada Vesta под управлением С.
В результате ДТП последний, а также двое пассажиров от полученных множественных травм были госпитализированы в больницу. В мае один из пассажиров скончался.
В суде подсудимый К. вину признал и раскаялся. При назначении наказания суд учел это, а также наличие малолетнего ребенка.
Мужчину осудили на 2 года и 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управления ТС на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.