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Смертельная авария в Костанае: суд вынес приговор водителю грузовика

Суд Костаная приговорил водителя грузовика, устроившего ДТП, в результате которого погиб человек, к 2,5 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на городские суды.

Источник: Getty Images

В суде Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении К. за нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, говорится в Instagram-профиле судов города.

14 февраля водитель КамАЗа на пересечении двух улиц в Костанае, не убедившись в безопасности дорожного движения, при совершении маневра не пропустил автомобиль Lada Vesta под управлением С.

В результате ДТП последний, а также двое пассажиров от полученных множественных травм были госпитализированы в больницу. В мае один из пассажиров скончался.

В суде подсудимый К. вину признал и раскаялся. При назначении наказания суд учел это, а также наличие малолетнего ребенка.

Мужчину осудили на 2 года и 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управления ТС на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.