Лукашенко направил соболезнования в связи авиакатастрофой в Бразилии

«В Беларуси с большой скорбью восприняли известие об ужасном крушении пассажирского самолета в городе Виньедо», — отмечается в соболезновании белорусского лидера.
Он отметил, что вся страна сопереживает трагедии, которая постигла бразильский народ.
Президент от имени белорусского народа и себя лично высказал семьям и близким погибших искренние соболезнования в связи с трагедией.
Крушение самолета
Авиалайнер ATR-72 вылетел из Каскавела юге Бразилии и должен был приземлиться в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу. Он потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Виньеду.
На борту пассажирского самолета находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не выжил.
Авиакомпания сообщила, что предполетная проверка самолета не выявила каких-либо технических неисправностей. В настоящее время на метет авиакатастрофы работают специалисты, идет поиск самописцев.
В стране объявлен трехдневный траур.