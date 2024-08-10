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Лукашенко направил соболезнования в связи авиакатастрофой в Бразилии

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

«В Беларуси с большой скорбью восприняли известие об ужасном крушении пассажирского самолета в городе Виньедо», — отмечается в соболезновании белорусского лидера.

Он отметил, что вся страна сопереживает трагедии, которая постигла бразильский народ.

Президент от имени белорусского народа и себя лично высказал семьям и близким погибших искренние соболезнования в связи с трагедией.

Крушение самолета

Авиалайнер ATR-72 вылетел из Каскавела юге Бразилии и должен был приземлиться в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу. Он потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Виньеду.

На борту пассажирского самолета находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не выжил.

Авиакомпания сообщила, что предполетная проверка самолета не выявила каких-либо технических неисправностей. В настоящее время на метет авиакатастрофы работают специалисты, идет поиск самописцев.

В стране объявлен трехдневный траур.

Лукашенко Александр