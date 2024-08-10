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В Ташкенте в Яшнабадском районе на одной улице произошло два ДТП подряд. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Яшнабадском районе примерно в 7:30 произошло сразу два ДТП на улице Фергана, кадры происшествия заснял корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Первое — с участием трёх авто Malibu и двумя авто марки Spark.

Буквально на следующем светофоре можно увидеть сцену из двух повреждённых авто — Cobalt и ВАЗ 2107.

В ближайшее время должен выйти официальный ответ соответствующих органов.