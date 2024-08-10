Под Ростовом мужчина украл у убитого пенсионера батареи и устроил в квартире потоп

А Матвей, видимо, решил, что не должен уйти от знакомого с пустыми руками. Вот только взять у Николая было нечего. Оглядевшись по сторонам, тот заметил чугунные батареи. Хозяин не менял отопление с момента строительства дома. Матвей смекнул, что их можно сдать в пункте приема металлолома.