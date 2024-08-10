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Под Ростовом мужчина украл у убитого пенсионера батареи и устроил в квартире потоп

Под Ростовом осудили мужчину, который убил ножом беспомощного знакомого.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области осудил местного жителя, лишившего жизни 64-летнего мужчину. На суде 39-летний горожанин полностью признал вину и получил 7,5 лет колонии.

ЖДАЛ ПРОДУКТЫ И НЕ ЗАПЕР ДВЕРЬ.

Как рассказала дочь убитого, отец всегда был мягким, добрым и неконфликтным человеком. В последние годы мужчина сильно сдал: из-за пошатнувшегося здоровья практически не вставал с кровати и очень редко выходил из квартиры. Еду ему приносили родственники и соседи.

В тот день Николай Трофимович как раз ждал продукты. Поэтому дверь в квартиру не запер. Но вместо близкого человека к нему заявился Матвей — давний приятель, живший неподалеку.

Впрочем, одинокий мужчина против компании не возражал. Хозяин и гость выпили. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой гость ударил хозяина ножом в живот. От полученного ранения пенсионер скончался.

РЕШИЛ УНЕСТИ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ.

А Матвей, видимо, решил, что не должен уйти от знакомого с пустыми руками. Вот только взять у Николая было нечего. Оглядевшись по сторонам, тот заметил чугунные батареи. Хозяин не менял отопление с момента строительства дома. Матвей смекнул, что их можно сдать в пункте приема металлолома.

Накрыв убитого одеялом, взялся за дело. Но работа давалась с трудом. И тогда мужчина позвал на помощь знакомого. Вдвоем они быстро справились с задачей и стали выносить добычу из подъезда.

— Если соседи спросят, скажем, что просто делаем ремонт, — предупредил Матвей помощника.

ЗАТОПИЛИ КВАРТИРУ СНИЗУ.

Пока товарищи прятали чугунную добычу, квартиру убитого начало затапливать. А вскоре мокрые пятна на потолке появились в квартире снизу. Жильцы дома забили тревогу и кинулись к источнику ЧП.

Попасть в квартиру Николая не составило труда — дверь была нараспашку, а в его жилище было уже по щиколотку воды. Пока одни жильцы вызвали сантехника, другие звонили в полицию.

Вскоре Матвей был задержан по подозрению в убийстве. Мужчина сразу дал признательные показания. И суд признал вину горожанина.

Как следует из официальной информации, опубликованной на сайте городского суда, Матвея приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.