В двух районах Омской области из Иртыша достали четырех утопленников

В Пожарно-спасательной службе Омской области рассказали о завершении поисковой операции. Сообщение было опубликовано сегодня, 10 августа, в официальном телеграм-канале ведомства.
Со дна Иртыша в Исилькульском и Любинском районах Омской области водолазы Поисково-спасательной службы достали четыре трупа. Подробностей об обстоятельствах этих трагедий не приводится.
Однако вчера, 9 августа, ГУ МЧС России по Омской области сообщало о ЧП в районе деревни Китайлы в Любинском районе. Ночью там перевернулась моторная лодка. Из четырех человек, находившихся на борту, доплыть до берега удалось лишь одному. Две женщины и один мужчина погибли.
В связи с трагедией в МЧС напомнили о необходимости надевать спасательные жилеты, отправляясь на лодочную прогулку, а купаться только в отведенных для этого местах.