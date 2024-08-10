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В двух районах Омской области из Иртыша достали четырех утопленников

На местах работали водолазы Пожарно-спасательной службы Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В Пожарно-спасательной службе Омской области рассказали о завершении поисковой операции. Сообщение было опубликовано сегодня, 10 августа, в официальном телеграм-канале ведомства.

Со дна Иртыша в Исилькульском и Любинском районах Омской области водолазы Поисково-спасательной службы достали четыре трупа. Подробностей об обстоятельствах этих трагедий не приводится.

Однако вчера, 9 августа, ГУ МЧС России по Омской области сообщало о ЧП в районе деревни Китайлы в Любинском районе. Ночью там перевернулась моторная лодка. Из четырех человек, находившихся на борту, доплыть до берега удалось лишь одному. Две женщины и один мужчина погибли.

В связи с трагедией в МЧС напомнили о необходимости надевать спасательные жилеты, отправляясь на лодочную прогулку, а купаться только в отведенных для этого местах.