В двух районах Омской области из Иртыша достали четырех утопленников

Однако вчера, 9 августа, ГУ МЧС России по Омской области сообщало о ЧП в районе деревни Китайлы в Любинском районе. Ночью там перевернулась моторная лодка. Из четырех человек, находившихся на борту, доплыть до берега удалось лишь одному. Две женщины и один мужчина погибли.