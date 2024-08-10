В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры

Как говорится в сообщении Филашкина, после взрыва поврежден «объект критической инфраструктуры в городе».
Публикуется фото разрушенного цеха промышленного предприятия, заявляется, что строения объекта получили серьезные повреждения.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале.
Как говорится в сообщении Филашкина, после взрыва поврежден «объект критической инфраструктуры в городе».
Публикуется фото разрушенного цеха промышленного предприятия, заявляется, что строения объекта получили серьезные повреждения.