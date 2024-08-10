Колумбус
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в сообщении Филашкина, после взрыва поврежден «объект критической инфраструктуры в городе».

Публикуется фото разрушенного цеха промышленного предприятия, заявляется, что строения объекта получили серьезные повреждения.