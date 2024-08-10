Угроза атаки беспилотников действовала в Воронежской области пять часов

Угроза атаки вражеских беспилотников действовала в Воронежской области в течение пяти часов 10 августа. В 7:42 утра губернатор Александр Гусев объявил о том, что опасность налета на регион дронов со стороны Украины миновала.
Объявили ее поздно ночью в 2.43. По оперативным данным Минобороны, силы ПВО не обнаружили в Воронежской области беспилотников неприятеля.
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в трех регионах РФ — Курской, Брянской и Белгородской областях. Он направлен на обеспечение безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего попытку дестабилизировать обстановку.