Таможенники пресекли незаконный ввоз ткани и поршней двигателей общей стоимостью 2,3 миллиарда сумов

Пресечена попытка провоза тканей через таможенный пост «Яллама» в Ташкентской области. При осмотре автомобиля обнаружены 408 упаковок трех разных видов тканей без сопроводительных документов. Стоимость ткани оценивается в 336 миллионов сумов.
Также сообщается, что на таможенном посту «Олот» досмотрен грузовой автомобиль, следовавший транзитом за рубеж. При сравнении провозимых товаров с их перечнем в документах обнаружены незадокументированные поршни двигателей. Стоимость поршней, которые пытались провести без оформления, оценивается в 2 миллиарда сумов.
По каждому из эпизодов ведется следствие.