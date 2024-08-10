Таможенники пресекли незаконный ввоз ткани и поршней двигателей общей стоимостью 2,3 миллиарда сумов

Также сообщается, что на таможенном посту «Олот» досмотрен грузовой автомобиль, следовавший транзитом за рубеж. При сравнении провозимых товаров с их перечнем в документах обнаружены незадокументированные поршни двигателей. Стоимость поршней, которые пытались провести без оформления, оценивается в 2 миллиарда сумов.