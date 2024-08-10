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Таможенники пресекли незаконный ввоз ткани и поршней двигателей общей стоимостью 2,3 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Таможенный комитет сообщил о двух эпизодах нарушения закона на границе, пресечен незаконный ввоз товаров на 2,3 миллиарда сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Пресечена попытка провоза тканей через таможенный пост «Яллама» в Ташкентской области. При осмотре автомобиля обнаружены 408 упаковок трех разных видов тканей без сопроводительных документов. Стоимость ткани оценивается в 336 миллионов сумов.

Также сообщается, что на таможенном посту «Олот» досмотрен грузовой автомобиль, следовавший транзитом за рубеж. При сравнении провозимых товаров с их перечнем в документах обнаружены незадокументированные поршни двигателей. Стоимость поршней, которые пытались провести без оформления, оценивается в 2 миллиарда сумов.

По каждому из эпизодов ведется следствие.