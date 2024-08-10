Катер влетел в крейсер «Аврору» на Неве

Вечер пятницы, 9 августа, в Петербурге закончился совсем не веселым приключением для 45-летнего капитана катера. Маломерное судно отклонилось от курса и вместо поездки под мостами попало прямо под «Аврору», совершив навал на легендарный крейсер. Все произошло примерно около 22:40. Горе-капитану тут же помог отъехать коллега с другого катера, но происшествие попало на камеры видеонаблюдения и в поле зрения очевидцев, так что на место выдвинулась водная полиция.