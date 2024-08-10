Катер влетел в крейсер «Аврору» на Неве

Вечер пятницы, 9 августа, в Петербурге закончился совсем не веселым приключением для 45-летнего капитана катера. Маломерное судно отклонилось от курса и вместо поездки под мостами попало прямо под «Аврору», совершив навал на легендарный крейсер. Все произошло примерно около 22:40. Горе-капитану тут же помог отъехать коллега с другого катера, но происшествие попало на камеры видеонаблюдения и в поле зрения очевидцев, так что на место выдвинулась водная полиция.
— Выяснилось, что мужчина не справился с управлением, после чего катер совершил навал на цепи крепления швартовых бочек крейсера. После происшествия капитан скрылся с места происшествия. Однако его личность удалось оперативно установить, им оказался 45-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
В результате неудачного маневра никто не пострадал. Ни крейсер, ни маленький катер не повреждены. Разлива нефтепродуктов тоже не было. Однако известно, что точно будет — ответственность за водное ДТП. Транспортная полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и определиться, что вменить нарушителю.