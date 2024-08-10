Подожгла дом родной сестры: из-за ссоры женщина пыталась спалить дом с маленьким ребенком в Иркутске

В ночь на 5 августа в полицию сообщили о том, что в деревянном доме загорелся пристрой. В это время дома находилась семья, в том числе маленький ребенок. Пожарные потушили огонь и не дали ему перекинуться дальше пристроя. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Оперативники установили, что причиной пожара стал поджог. Они опросили всех соседей и просмотрели видео с камер наблюдения. На них явно отображалось то, что ночью к дому подходила какая-то женщина. Пострадавшая узнала в ней свою родную сестру. В этот же день подозреваемую нашли и привезли в отдел полиции.
— 52-летняя подозреваемая не стала ничего отрицать. Во время беседы оперативники узнали, что у родственниц затянувшийся конфликт на фоне имущественного вопроса, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас на женщину завели уголовное дело за поджог. Теперь ее ждет лишение свободы сроком до пяти лет.