Подожгла дом родной сестры: из-за ссоры женщина пыталась спалить дом с маленьким ребенком в Иркутске

В ночь на 5 августа в полицию сообщили о том, что в деревянном доме загорелся пристрой. В это время дома находилась семья, в том числе маленький ребенок. Пожарные потушили огонь и не дали ему перекинуться дальше пристроя. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.