18 человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Нижегородской области

— Авария произошла на 549-м километре федеральной трассы М-12 в Сергачском районе, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. — Там столкнулись два грузовика и микроавтобус. В результате аварии водитель одного из грузовиков погиб на месте. Еще 18 человек пострадали. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.