18 человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Нижегородской области

Страшная авария произошла утром 10 августа в Нижегородской области — здесь на трассе М-12 «Восток» столкнулись два грузовика и микроавтобус. В результате аварии пострадали 18 человек, среди которых один ребенок.
— Авария произошла на 549-м километре федеральной трассы М-12 в Сергачском районе, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. — Там столкнулись два грузовика и микроавтобус. В результате аварии водитель одного из грузовиков погиб на месте. Еще 18 человек пострадали. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
Водитель грузовика погиб на месте. ГУ МЧС по Нижегородской области.
Что стало причиной аварии, теперь предстоит выяснить следователям. Однако известно, что в этот момент на дороге был сильный туман. Сейчас к этому делу уже подключилась прокуратура.
— Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия, — сообщили в пресс-службе ведомства. — На место выехал Сергачский межрайонный прокурор.