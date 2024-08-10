В Ростовской области мужчина сел на 9,8 лет за убийство супруги

В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего супругу. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Происшествие случилось в январе этого года в Верхнедонском районе.
Следствие и суд установили, что мужчина выпил спиртное, а затем начал ругаться с супругой. Во время ссоры он набросился на женщину с кулаками. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.
Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Суд приговорил его 9,8 лет колонии строгого режима.