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В Ростовской области мужчина сел на 9,8 лет за убийство супруги

В Верхнедонском районе осудили мужчину, до смерти избившего супругу.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего супругу. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Происшествие случилось в январе этого года в Верхнедонском районе.

Следствие и суд установили, что мужчина выпил спиртное, а затем начал ругаться с супругой. Во время ссоры он набросился на женщину с кулаками. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Суд приговорил его 9,8 лет колонии строгого режима.