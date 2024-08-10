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Часть скалы обрушилась на двух туристок в районе Кравцовских водопадов в Приморье

Следком проводит проверку по факту травмирования пожилых жительниц Амурской области.

Источник: PrimaMedia.ru

СКР Приморья выясняет обстоятельства травмирования двух туристок на на Кравцовских водопадах в Хасанском районе, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Предварительно известно, что 9 августа 2024 года две женщины из Амурской области, 76 и 60 лет, гуляли по туристической тропе в районе Кравцовских водопадов. Они сошли с тропы и оказались в опасной зоне под навесной скалой у водопада «Сказка», где на них обрушились камни, отколовшиеся от скалы. В результате инцидента туристки получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

Следователи СКР провели осмотр места происшествия и прилегающей территории. По итогам всех проверок будет принято процессуальное решение.

СКР Приморья призывает жителей и гостей края проявлять осторожность во время отдыха на природе. Гражданам рекомендуется избегать потенциально опасных участков, особенно в тех местах, где установлены предупреждающие и запрещающие таблички.

Напомним, во Владивостоке накануне на детскую площадку рухнула подпорная стена.

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