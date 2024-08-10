Часть скалы обрушилась на двух туристок в районе Кравцовских водопадов в Приморье

Предварительно известно, что 9 августа 2024 года две женщины из Амурской области, 76 и 60 лет, гуляли по туристической тропе в районе Кравцовских водопадов. Они сошли с тропы и оказались в опасной зоне под навесной скалой у водопада «Сказка», где на них обрушились камни, отколовшиеся от скалы. В результате инцидента туристки получили травмы, им была оказана медицинская помощь.