Часть скалы обрушилась на двух туристок в районе Кравцовских водопадов в Приморье

СКР Приморья выясняет обстоятельства травмирования двух туристок на на Кравцовских водопадах в Хасанском районе, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Предварительно известно, что 9 августа 2024 года две женщины из Амурской области, 76 и 60 лет, гуляли по туристической тропе в районе Кравцовских водопадов. Они сошли с тропы и оказались в опасной зоне под навесной скалой у водопада «Сказка», где на них обрушились камни, отколовшиеся от скалы. В результате инцидента туристки получили травмы, им была оказана медицинская помощь.
Следователи СКР провели осмотр места происшествия и прилегающей территории. По итогам всех проверок будет принято процессуальное решение.
СКР Приморья призывает жителей и гостей края проявлять осторожность во время отдыха на природе. Гражданам рекомендуется избегать потенциально опасных участков, особенно в тех местах, где установлены предупреждающие и запрещающие таблички.
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