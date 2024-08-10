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В Краснодарском крае прошли массовые обыски у членов секты «Фалуньгун»

Сотрудники правоохранительных органов провели порядка 20 обысков в Краснодарском крае по делу о китайской секте «Фалуньгун» (признана нежелательной организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщило Следственное управление СК России по региону.

Обыски, как уточняется, прошли в Краснодаре, Новороссийске, Темрюкском, Абинском и Усть-Лабинском районах.

Двое подозреваемых заключены под стражу. По версии следствия, в период с июля 2020 по ноябрь 2023 года фигуранты вовлекали новых адептов, проводили собрания и встречи участников организации. Кроме того, они разрабатывали и распространяли специализированную литературу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины совершенных деяний.

Секта «Фалуньгун» была создана в начале 1990-х годов в Китае и получила популярность. В 1996 году основатель организации Ли Хунчжи скрылся в США после провала попытки государственного переворота. Адепты «Фалуньгун» отказываются от официальной медицины и пропагандируют ритуальные самоубийства.