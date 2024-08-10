В Краснодарском крае прошли массовые обыски у членов секты «Фалуньгун»

Двое подозреваемых заключены под стражу. По версии следствия, в период с июля 2020 по ноябрь 2023 года фигуранты вовлекали новых адептов, проводили собрания и встречи участников организации. Кроме того, они разрабатывали и распространяли специализированную литературу.