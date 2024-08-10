В Краснодарском крае прошли массовые обыски у членов секты «Фалуньгун»

Обыски, как уточняется, прошли в Краснодаре, Новороссийске, Темрюкском, Абинском и Усть-Лабинском районах.
Двое подозреваемых заключены под стражу. По версии следствия, в период с июля 2020 по ноябрь 2023 года фигуранты вовлекали новых адептов, проводили собрания и встречи участников организации. Кроме того, они разрабатывали и распространяли специализированную литературу.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины совершенных деяний.
Секта «Фалуньгун» была создана в начале 1990-х годов в Китае и получила популярность. В 1996 году основатель организации Ли Хунчжи скрылся в США после провала попытки государственного переворота. Адепты «Фалуньгун» отказываются от официальной медицины и пропагандируют ритуальные самоубийства.