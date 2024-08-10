Пятилетняя девочка упала из окна в центре Петербурга. Она в реанимации, тётя — в полиции

Бригада скорой увезла её от пятиэтажки на улице Рубинштейна около одиннадцати часов утра. Ребёнок живёт в квартире на четвёртом этаже с матерью — гражданкой Киргизии и отцом, получившим российское гражданство больше 15 лет назад. Родители уехали на родину, оставив девочку под присмотром её тёти.