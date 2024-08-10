Пятилетняя девочка упала из окна в центре Петербурга. Она в реанимации, тётя — в полиции

Медики спасают ребёнка, упавшего с четвёртого этажа в центре Петербурга. По предварительным данным, за племянницей не досмотрела тётя.
Пятилетнюю пациентку поместили в реанимацию детской больницы имени Раухфуса накануне, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Девочке диагностировали переломы костей черепа, отёк мозга, открытую черепно-мозговую травмы, ее состояние оценили как крайне тяжёлое.
Бригада скорой увезла её от пятиэтажки на улице Рубинштейна около одиннадцати часов утра. Ребёнок живёт в квартире на четвёртом этаже с матерью — гражданкой Киргизии и отцом, получившим российское гражданство больше 15 лет назад. Родители уехали на родину, оставив девочку под присмотром её тёти.
42-летнюю гражданку Киргизии увезли в отдел полиции. В отношении неё составлен протокол о нарушении миграционного законодательства. Все обстоятельства, при которых пострадал ребёнок, выясняют сотрудники правоохранительных органов.