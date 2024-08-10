Самокатчик сбил трёхлетнего ребёнка на Яхтенной и уехал

Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 18:15 на тротуаре у дома 2 по Яхтенной ребёнка, катавшегося на детском самокате, сбил ехавший навстречу электросамокат. Мальчик гулял с родителями, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.