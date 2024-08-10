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Самокатчик сбил трёхлетнего ребёнка на Яхтенной и уехал

Полиция Приморского района ищет электросамокатчика, совершавшего променад неподалёку от парка 300-летия Петербурга. После столкновения с ним травму головы получил ребёнок.

Трёхлетний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом виска поступил в детскую больницу святой Марии Магдалины накануне, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Помощь медиков ребенку потребовалась после вечерней прогулки по Яхтенной улице.

Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 18:15 на тротуаре у дома 2 по Яхтенной ребёнка, катавшегося на детском самокате, сбил ехавший навстречу электросамокат. Мальчик гулял с родителями, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«По данному факту полицией проводится проверка, приняты меры к задержанию виновника аварии», — сообщили в ведомстве.