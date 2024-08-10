Сотни свечей в поддержку Курской области зажгли на Дворцовой площади

Кроме того, в Северной столице стартовал прием гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшим от атаки украинских войск. По словам Беглова, за несколько дней сотни петербуржцев вызвались помочь. Сейчас в городе открыты четыре пункта: на Большой Монетной улице, 30 (со среды по четверг с 18:00 до 21:00); на Новоизмайловском проспекте, 48 (ежедневно с 10:00 до 22:00); на Привокзальной улице, 4 в Ломоносове (ежедневно с 10:00 до 16:00); на улице Марата, 82, офис 6 (ежедневно с 9:00 до 18:00).