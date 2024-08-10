США заявили об обнаружении российского судна у Алеутских островов

Командование аэрокосмической обороны США (NORAD), в свою очередь, сообщило, что два российских Ту-95 и два китайских H-6 появились в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. Воздушные суда оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американскую или канадскую суверенную воздушную зону, отметили американские военные. Истребители NORAD из США и Канады перехватили самолеты. В командовании подчеркнули, что активность России и Китая в этой зоне не рассматривается Соединенными Штатами как угроза.