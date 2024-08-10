Под Красноярском грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину

Ночью 9 августа недалеко от станции Самарка в Красноярском крае под колесами грузового поезда погибла 60-летняя женщина. По данным транспортной полиции Сибири, она находилась в колее пути и не заметила приближающийся состав.
Машинист, увидев человека, успел подать звуковой сигнал и применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Сотрудники Следственного комитета на транспорте призывают пешеходов соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.