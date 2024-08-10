«Надеялся вернуть деньги»: красноярец вложился в фейковую криптобиржу и потерял 6 млн рублей

Чтобы вызвать больше доверия, аферисты позволили красноярцу вывести 110 тыс. руб. на его банковскую карту. Такой жест не оставил у него сомнений в реальности происходящего. Именно поэтому он рискнул перевести еще 950 тыс. руб. якобы на «страховку». В «никуда» отправились и 800 тыс. руб. в качестве «комиссии». Однако на этот раз деньги пришлось одолжить у брата.