«Надеялся вернуть деньги»: красноярец вложился в фейковую криптобиржу и потерял 6 млн рублей

Красноярец захотел разбогатеть на криптобирже, но лишился крупной суммы.
Как рассказали в краевой прокуратуре, в июне этого года 41-летний мужчина на сайте знакомств подружился с девушкой. Спустя некоторое время переписок в мессенджере таинственная незнакомка рассказала, что занимается трейдерством — вкладывает свои деньги в компании и «выигрывает сделки». Аферистка предложила своей жертве «испытать удачу» и тоже попробовать себя в новом деле.
Красноярец доверился приятной в общении собеседнице и согласился. Тогда его связали с неким специалистом, который помог зарегистрироваться на криптобирже. Пройдя «инструктаж» по работе с вложениями, мужчина пополнил свой «электронный кошелек» на 30 тыс. руб. Через несколько дней с мужчиной связался «финансовый специалист», предложивший приобрести «Торговый портфель». Для его покупки пострадавший оформил кредит на 4,2 млн руб.
Чтобы вызвать больше доверия, аферисты позволили красноярцу вывести 110 тыс. руб. на его банковскую карту. Такой жест не оставил у него сомнений в реальности происходящего. Именно поэтому он рискнул перевести еще 950 тыс. руб. якобы на «страховку». В «никуда» отправились и 800 тыс. руб. в качестве «комиссии». Однако на этот раз деньги пришлось одолжить у брата.
«На момент перевода комиссий я уже понимал, что скорее всего меня обманули. Но у меня еще оставалась надежда, что если я оплачу страховки, мне вернут деньги», — рассказал он.
Однако чуда не произошло, и пострадавший обратился к правоохранителям. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
«Уважаемые граждане! Будьте бдительны. Уловки мошенников становятся всё изощреннее. Если вам пишут и звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками банков, сервисов, правоохранительных ведомств, госучреждений и просят перевести деньги на другие счета — кладите трубку. Это звонят мошенники», — предупреждают стражи порядка.