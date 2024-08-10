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Спецназ задержал на вокзале в Минске трех «закладчиков» с гашишем

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Минской области при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения «Рысь» задержали трех минчан 18, 20 и 22 лет с наркотиками, сообщили в областном УВД.

Источник: Sputnik.by

Задержание было произведено вечером на железнодорожном перроне в присутствии пассажиров, которые ожидали поезд.

«Установлено, что задержанные занимались распространением наркотиков. Они покупали через интернет и забирали в соседней стране крупные партии “товара” и расфасовывали на более мелкие дозы», — сообщил заместитель начальника УНиПТЛ УВД Минской области Денис Аскальдович.

Наркотики предназначались для сбыта в столице.

У задержанных обнаружено и изъято около 300 граммов гашиша.

В отношении задержанных следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыт наркотиков. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.