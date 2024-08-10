Спецназ задержал на вокзале в Минске трех «закладчиков» с гашишем

«Установлено, что задержанные занимались распространением наркотиков. Они покупали через интернет и забирали в соседней стране крупные партии “товара” и расфасовывали на более мелкие дозы», — сообщил заместитель начальника УНиПТЛ УВД Минской области Денис Аскальдович.