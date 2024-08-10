В Прикамье оправдан полицейский, ранивший пассажиров авто во время погони

Напомним, инспектор ДПС открыл стрельбу по машине 19 февраля вблизи Юго-Камского. Это произошло после того, как водитель автомобиля отказался остановиться по требованию ДПС. Полицейский сделал 30 выстрелов из автомата. В результате пострадали пассажиры машины. В девушку попало шесть пуль, а в молодого человека одна.