В Прикамье оправдан полицейский, ранивший пассажиров авто во время погони

Прокуратура оправдала полицейского, ранившего пассажиров авто во время погони в Прикамье, пишет 59.RU.
В распоряжении портала оказался ответ прокуратуры, направленный получившей шесть пуль 18-летней девушке. Она обратилась в надзорное ведомство после того, как было отказано в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Прокуратура провела проверку и сообщила, что в действиях инспектора ДПС состава преступления не обнаружили.
«Каких-либо умышленных действий, направленных на причинение водителю и пассажирам ВАЗа вреда здоровью, инспектор не совершал. Использование табельного оружия соответствовало обстановке», — ответили в прокуратуре.
Напомним, инспектор ДПС открыл стрельбу по машине 19 февраля вблизи Юго-Камского. Это произошло после того, как водитель автомобиля отказался остановиться по требованию ДПС. Полицейский сделал 30 выстрелов из автомата. В результате пострадали пассажиры машины. В девушку попало шесть пуль, а в молодого человека одна.