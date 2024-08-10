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Мужчина утонул в водоеме в Слуцком районе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в водоеме в Слуцком районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 9 августа спасателям поступил сигнал: в водоеме возле д. Комора обнаружили утонувшего мужчину. Работники МЧС достали из воды погибшего — гражданина 1974 года рождения.

Причины, обстоятельства случившегося устанавливаются.