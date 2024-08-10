Вечером 9 августа спасателям поступил сигнал: в водоеме возле д. Комора обнаружили утонувшего мужчину. Работники МЧС достали из воды погибшего — гражданина 1974 года рождения.
Причины, обстоятельства случившегося устанавливаются.
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в водоеме в Слуцком районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Вечером 9 августа спасателям поступил сигнал: в водоеме возле д. Комора обнаружили утонувшего мужчину. Работники МЧС достали из воды погибшего — гражданина 1974 года рождения.
Причины, обстоятельства случившегося устанавливаются.