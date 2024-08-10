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«Росатом»: Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС после временного уменьшения количества персонала на стройплощадке АЭС-2 работает в штатном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил «Росатом».

«Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в связи с введением в Курской области режима ЧС федерального уровня будет временно уменьшено число персонала на строительстве Курской АЭС-2.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на фоне ситуации в Курской области призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии.

энергетика