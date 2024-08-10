В Батайске 19-летний водитель насмерть сбил женщину

В Батайске под колесами отечественного авто погибла женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 10 августа около 6:40 утра.
По предварительной информации ведомства, 19-летний водитель «Лады Приоры» двигался по улице Куйбышева. В этот момент на проезжую часть вышла женщина. Парень не успел затормозить и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.
Известно, что она переходила дорогу на запрещающий сигнал пешеходного светофора. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.