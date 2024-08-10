В Батайске 19-летний водитель насмерть сбил женщину

По предварительной информации ведомства, 19-летний водитель «Лады Приоры» двигался по улице Куйбышева. В этот момент на проезжую часть вышла женщина. Парень не успел затормозить и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.