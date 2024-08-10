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В Москве на Кутузовском проспекте в ДТП пострадали два человека

После столкновения с мотоциклом загорелся легковой автомобиль.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль загорелся после столкновения с мотоциклом на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На Кутузовском проспекте в районе дома № 48 произошло ДТП с участием мотоцикла и легковой машины с последующим загоранием автомобиля. Пострадали два человека, их осматривают врачи скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили ТАСС, что из-за ДТП движение в сторону центра затруднено на расстоянии 1,1 км. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.