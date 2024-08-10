77-летняя женщина подожгла свои вещи в пятиэтажном доме Иркутска

9 августа 2024 года начался пожар в пятиэтажном доме Иркутска. На улицу Рабочая — Крестьянская выехало три пожарные машины и семь специалистов МЧС. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на 4 этаже шел дым. Пожарные оперативно потушили пламя на площади 10 квадратных метров. По лестнице эвакуировали 10 человек, из них 3 детей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
К счастью, никто не пострадал. А виновницей возникновения пожара стала женщина 1947 года рождения, которая подожгла свои личные вещи по неизвестной причине.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что акция «Собери ребенка в школу» проходит в Иркутской области. Школьные принадлежность закупают для детей из многодетный и малообеспеченных семей. Также помогают семьям бойцов СВО.