В Ростовской области без вести пропал 40-летний мужчина

Константин Сутулов вышел из дома 25 июля. Мужчина сел в автомобиль «Лада 2115» черного цвета и уехал в неизвестном направлении. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались связаться с пропавшим, но попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области.