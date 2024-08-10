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В Ростовской области без вести пропал 40-летний мужчина

В Белой Калитве с 25 июля разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропал мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт».

Константин Сутулов вышел из дома 25 июля. Мужчина сел в автомобиль «Лада 2115» черного цвета и уехал в неизвестном направлении. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались связаться с пропавшим, но попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области.

Рост пропавшего — около 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Он был одет в бело-голубую рубашку, синие шорты и тапочки.