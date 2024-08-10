В Ташкенте за один день у двух девушек выявили запрещенные вещества

По информации пресс-службы УБДД столичного ГУВД, вчера в Бектемирском районе инспектор ДПС при проверке документов водителя автомобиля Lada заметил странное поведение молодого человека и его пассажирки. В ходе дополнительной проверки у 22-летней девушки выявили и изъяли спичечный коробок с марихуаной, а также специальные приспособления для употребления наркотиков.