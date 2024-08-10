Колумбус
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте за один день у двух девушек выявили запрещенные вещества

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бектемирском и Яшнабадском районах столицы у пассажирок автомобилей Lada и Monza обнаружили наркотики.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы УБДД столичного ГУВД, вчера в Бектемирском районе инспектор ДПС при проверке документов водителя автомобиля Lada заметил странное поведение молодого человека и его пассажирки. В ходе дополнительной проверки у 22-летней девушки выявили и изъяли спичечный коробок с марихуаной, а также специальные приспособления для употребления наркотиков.

В этот же день при проверке автомобиля Monza у одной из пассажирок обнаружили два шприца с неизвестной наркотической жидкостью и четыре психотропных препарата.

По данным фактам, выявленным в ходе контрольных рейдов, составлены соответствующие документы.