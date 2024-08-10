Российские военные зачистили Мартыновку под Суджей от боевиков ВСУ

«Наши подразделения при поддержке спецназа “Ахмат” сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка. Взяли его под полный контроль», — сказал он.
«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — добавил Алаудинов.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе «очень напряженной».
Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе, а также соседних Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.