Российские военные зачистили Мартыновку под Суджей от боевиков ВСУ

«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — добавил Алаудинов.