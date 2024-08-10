СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемого в получении взятки, а также в отношении руководителя местного МФЦ, подозреваемой в даче взятки и мошенничестве (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 5 статьи 291 УК РФ и часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб», — говорится в сообщении.
По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского городского округа» с января 2019 по июль 2024 года «за общее покровительство и попустительство по службе». Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.
«Кроме этого, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МБУ “МФЦ Сергиево-Посадского городского округа” фиктивно трудоустроила на различные должности в МФЦ не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала руководитель МФЦ. За указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что следствие ходатайствует об избрании в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа меры пресечения в виде ареста, а в отношении руководителя МФЦ уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.