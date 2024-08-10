СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа

«Кроме этого, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МБУ “МФЦ Сергиево-Посадского городского округа” фиктивно трудоустроила на различные должности в МФЦ не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала руководитель МФЦ. За указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.