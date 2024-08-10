У планировавших теракт на концерте Тейлор Свифт нашли взрывчатку и оружие

Канцлер уверен, что для безопасности необходимо дать возможность австрийским правоохранителям по решению суда расшифровывать мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram. Он также выразил надежду, что концерт Тейлор Свифт в Вене будет перенесен на новую дату и высказал желание посетить шоу.