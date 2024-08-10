Съедобное-несъедобное: омичи поделились фото грибного улова

Грибы в лесах Омской области есть: и съедобные, и несъедобные, и даже весьма экзотичные на вид. Фотографиями и информацией любители поделились в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» «Вконтакте».
Так, подписчица паблика Екатерина Лунина рассказала, что много грибов в осинниках по Сыропятскому тракту: «груздочки, красные, немного лисичек, и из найденных пяти белых все пять чистых!».
Много белых грибов в Подгородке. На 51-м километре по Черлакскому тракту есть грузди, коровники и подберезовики.
Грибник Алексей Тищенко впервые нашел не очень распространенный в наших лесах гриб вороночник рожковидный, или черную лисичку. Кстати, в Европе этот гриб считается деликатесом, особенно ценится его верхняя часть. Более грубую ножку в пищу употребляют не все.
По сообщению других пользователей, черные лисички распространены возле деревни Терехово Большереченского района.
Подписчик группы Николай Николаев не только поделился фотографиями грибов, но и рассказал об интересных свойствах некоторых из них.
«Тутовик разноцветный, или траметес разноцветный (Trametes versicolor), гриб-трутовик, сапрофит. Несъедобен из-за кожистой текстуры, однако в Китае его применяют в пищу в виде чая, порошка и так далее под названием “Юньчжи”, — сообщил он.
Также Николай Николаев предупредил любителей тихой охоты об опасности одного вполне себе съедобного на вид, но крайне ядовитого гриба.
«Гимнопил Юноны, Гимнопил видный (Gymnopilus junonius), семейство: Hymenogastraceae (Гименогастровые). Несъедобный гриб! Содержит нейротоксичный олигоизопреноид гимнопилин, а также кава-токсины бис-норьянгонин и эспидин.. Внешне похож на съедобную чешуйчатку травяную», — рассказал он.
Красивыми фотографиями, предположительно, мицены кровяноножковой и паутинника браслетчатого поделился Алексей Тищенко.
В учебном пособии грибника «Грибомания» написано, что, в принципе, мицена кровяноножковая съедобна. Но в корзину ее лучше не класть. Во-первых, потому что гриб мелкий, горький и невкусный, а во-вторых, его очень легко спутать с несъедобным родственником — миценой кроваточащей.
Паутинник браслетчатый относится к условно съедобным грибам, но у него тоже есть ядовитый двойник — паутинник красивейший.