Съедобное-несъедобное: омичи поделились фото грибного улова

В учебном пособии грибника «Грибомания» написано, что, в принципе, мицена кровяноножковая съедобна. Но в корзину ее лучше не класть. Во-первых, потому что гриб мелкий, горький и невкусный, а во-вторых, его очень легко спутать с несъедобным родственником — миценой кроваточащей.