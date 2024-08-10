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Съедобное-несъедобное: омичи поделились фото грибного улова

Омские грибники рассказали, какие грибы выросли в омских лесах.

Источник: Комсомольская правда

Грибы в лесах Омской области есть: и съедобные, и несъедобные, и даже весьма экзотичные на вид. Фотографиями и информацией любители поделились в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» «Вконтакте».

Так, подписчица паблика Екатерина Лунина рассказала, что много грибов в осинниках по Сыропятскому тракту: «груздочки, красные, немного лисичек, и из найденных пяти белых все пять чистых!».

Много белых грибов в Подгородке. На 51-м километре по Черлакскому тракту есть грузди, коровники и подберезовики.

Алексей Тищенко, источник — vk.com/omskmushroom

Грибник Алексей Тищенко впервые нашел не очень распространенный в наших лесах гриб вороночник рожковидный, или черную лисичку. Кстати, в Европе этот гриб считается деликатесом, особенно ценится его верхняя часть. Более грубую ножку в пищу употребляют не все.

Вороночники рожковидные. Фото: Алексей Тищенко, источник — vk.com/omskmushroom

По сообщению других пользователей, черные лисички распространены возле деревни Терехово Большереченского района.

Подписчик группы Николай Николаев не только поделился фотографиями грибов, но и рассказал об интересных свойствах некоторых из них.

«Тутовик разноцветный, или траметес разноцветный (Trametes versicolor), гриб-трутовик, сапрофит. Несъедобен из-за кожистой текстуры, однако в Китае его применяют в пищу в виде чая, порошка и так далее под названием “Юньчжи”, — сообщил он.

Тутовик разноцветный. Фото: Николай Николаев. источник — vk.com/omskmushroom

Также Николай Николаев предупредил любителей тихой охоты об опасности одного вполне себе съедобного на вид, но крайне ядовитого гриба.

«Гимнопил Юноны, Гимнопил видный (Gymnopilus junonius), семейство: Hymenogastraceae (Гименогастровые). Несъедобный гриб! Содержит нейротоксичный олигоизопреноид гимнопилин, а также кава-токсины бис-норьянгонин и эспидин.. Внешне похож на съедобную чешуйчатку травяную», — рассказал он.

Этот красивый гриб ядовит. Фото: Николай Николаев, источник — vk.com/omskmushroom

Красивыми фотографиями, предположительно, мицены кровяноножковой и паутинника браслетчатого поделился Алексей Тищенко.

В учебном пособии грибника «Грибомания» написано, что, в принципе, мицена кровяноножковая съедобна. Но в корзину ее лучше не класть. Во-первых, потому что гриб мелкий, горький и невкусный, а во-вторых, его очень легко спутать с несъедобным родственником — миценой кроваточащей.

Предположительно, мицена кровяноножковая. Фото: Алексей Тищенко, источник — vk.com/omskmushroom

Паутинник браслетчатый относится к условно съедобным грибам, но у него тоже есть ядовитый двойник — паутинник красивейший.