Экс-полковник МВД Захарченко не может оплатить штраф 117 млн рублей

В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии наказание смягчили до 12 с половиной лет. В 2020 году Дмитрий Захарченко вышел на свободу.