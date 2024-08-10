Экс-полковник МВД Захарченко не может оплатить штраф 117 млн рублей

Сумма штрафа, назначенного за коррупционные преступления судом как дополнительный вид наказания, составляет 117 272 112 ₽ 22 коп. Исполнительное производство в отношении экс-полковника открыто в апреле 2020 года на основании решения Пресненского райсуда Москвы. Штраф до сих пор не выплачен.
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии наказание смягчили до 12 с половиной лет. В 2020 году Дмитрий Захарченко вышел на свободу.
17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Дмитрий Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов.