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Банк России: в Крыму стало меньше фальшивых денег

В Крыму стали реже выявлять фальшивые банкноты.

В Крыму угомонились злоумышленники, которые промышляют поддельными рублями.

«Специалисты выявили семьдесят пять поддельных купюр, что на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — в пресс-службе отделения по РК Южного главного управления Центрального банка РФ озвучили итоги за первые шесть месяцев текущего года.

В ведомстве отметили, что за это время пришлось изъять 60 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей — на две больше, чем раньше.

Преступники подделывать также и двухтысячные банкноты. Не чураются они и мелких денег. Злоумышленники «состряпали» девять банкнот номиналом 1000 рублей, одну 500 рублевую банкноту. Удалось найти даже 50-рублевую купюру с признаками подделки.

Где же настоящие деньги, а где нет? Как отличить?

«Если есть сомнения в подлинности, лучше всего отнести деньги в банк для бесплатной экспертизы», — отметили в ведомстве.