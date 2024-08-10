Банк России: в Крыму стало меньше фальшивых денег

В Крыму угомонились злоумышленники, которые промышляют поддельными рублями.
«Специалисты выявили семьдесят пять поддельных купюр, что на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — в пресс-службе отделения по РК Южного главного управления Центрального банка РФ озвучили итоги за первые шесть месяцев текущего года.
В ведомстве отметили, что за это время пришлось изъять 60 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей — на две больше, чем раньше.
Преступники подделывать также и двухтысячные банкноты. Не чураются они и мелких денег. Злоумышленники «состряпали» девять банкнот номиналом 1000 рублей, одну 500 рублевую банкноту. Удалось найти даже 50-рублевую купюру с признаками подделки.
Где же настоящие деньги, а где нет? Как отличить?
«Если есть сомнения в подлинности, лучше всего отнести деньги в банк для бесплатной экспертизы», — отметили в ведомстве.