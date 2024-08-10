Кошмарное ДТП в Молдове: Два автомобиля столкнулись лоб в лоб и загорелись — пять человек, включая двух детей, сгорели заживо

Шок! Пять человек погибли в жутком ДТП в Страшенах.
Авария случилась в селе Кодрянка Страшенского района.
По данным ГИЧС, на дороге после столкновения загорелись два автомобиля, а люди, которые находились в них остались заблокированными. В машине марки Mitsubishi находились 5 человек, в том числе двое детей. А в автомобиле Opel — трое детей и трое взрослых.
Из Mitsubishi самостоятельно выбрались двое детей и взрослый, а из второй машины — трое детей. Всех доставили в больницу. Пятеро человек погибли. Транспортные средства полностью сгорели.
Причина и обстоятельства трагедии выясняются.