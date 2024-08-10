Двоих подростков будут судить за семь краж в домах в Воронежской области

В Воронежской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стали двое подростков из Хохольского района. Они обвиняются в совершении семи краж (ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ) из домов. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 10 августа.
Следствие установило, что с сентября 2023 года по апрель 2024 года несовершеннолетние ломали монтировкой двери и окна, незаконно проникали в дома и надворные постройки в одном из сел. Оттуда похищали различное имущество, а затем распоряжались им по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 330 тысяч рублей.
В ходе следствия часть похищенного имущества была возвращена владельцам. Ущерб парни возместили в полном объеме.
— Вина несовершеннолетних подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, результатами проведенных судебных экспертиз, протоколами осмотров, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу. Утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — подытожили в СУ СКР по Воронежской области.