Двоих подростков будут судить за семь краж в домах в Воронежской области

Следствие установило, что с сентября 2023 года по апрель 2024 года несовершеннолетние ломали монтировкой двери и окна, незаконно проникали в дома и надворные постройки в одном из сел. Оттуда похищали различное имущество, а затем распоряжались им по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 330 тысяч рублей.