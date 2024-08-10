В Челябинской области шесть человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом

По данным ведомства, за рулем Chevrolet Niva находился 18-летний парень со стажем вождения менее месяца. Он при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где был запрещен такой маневр. А там в этот момент находился автобус МАЗ под управлением 54-летнего мужчины. В итоге произошло столкновение.