В Челябинской области шесть человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом

Автобус МАЗ и Chevrolet Niva столкнулись в лобовую на улице Таганайской в Златоусте. В ДТП погиб один человек и шесть пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, за рулем Chevrolet Niva находился 18-летний парень со стажем вождения менее месяца. Он при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где был запрещен такой маневр. А там в этот момент находился автобус МАЗ под управлением 54-летнего мужчины. В итоге произошло столкновение.
Водитель Chevrolet Niva погиб на месте. В ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, среди которых есть 15-летний подросток. Они госпитализированы в больницу.