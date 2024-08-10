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В Челябинской области шесть человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом

На Южном Урале водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с автобусом.

Источник: ГАИ Челябинской области

Автобус МАЗ и Chevrolet Niva столкнулись в лобовую на улице Таганайской в Златоусте. В ДТП погиб один человек и шесть пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, за рулем Chevrolet Niva находился 18-летний парень со стажем вождения менее месяца. Он при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где был запрещен такой маневр. А там в этот момент находился автобус МАЗ под управлением 54-летнего мужчины. В итоге произошло столкновение.

Водитель Chevrolet Niva погиб на месте. В ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, среди которых есть 15-летний подросток. Они госпитализированы в больницу.