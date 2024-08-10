Глава «Росатома» заявил об угрозе ВСУ всей мировой атомной энергетике

В «Росатоме» отметили, что за последние дни ситуация вокруг АЭС значительно усложнилась. По данным госкорпорации, 8 августа на территории станции были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Там также напомнили, что вечером 9 августа на АЭС была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего город Курчатов остался без электричества.