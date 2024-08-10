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Два человека погибли в ДТП на трассе Самара — Шымкент

10 августа 2024 года на хромтауской трассе произошла авария, в которой погибли два человека, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным «Диапазона», смертельное ДТП произошло около 6:00 на трассе Самара -Шымкент вблизи Донского Хромтауского района. Столкнулись Lada Largus и Volvo. В результате водитель и пассажир Lada Largus скончались на месте.

«Бригада скорой зафиксировала смерть двух пострадавших по причине травм, несовместимых с жизнью. Трех пациентов с ушибами доставили в больницу Хромтау, после осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение, двое отказались от осмотра».

рассказали в облздраве.

Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.