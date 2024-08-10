Два человека погибли в ДТП на трассе Самара — Шымкент

По данным «Диапазона», смертельное ДТП произошло около 6:00 на трассе Самара -Шымкент вблизи Донского Хромтауского района. Столкнулись Lada Largus и Volvo. В результате водитель и пассажир Lada Largus скончались на месте.
«Бригада скорой зафиксировала смерть двух пострадавших по причине травм, несовместимых с жизнью. Трех пациентов с ушибами доставили в больницу Хромтау, после осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение, двое отказались от осмотра».
Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.