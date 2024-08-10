Два человека погибли в ДТП на трассе Самара — Шымкент

«Бригада скорой зафиксировала смерть двух пострадавших по причине травм, несовместимых с жизнью. Трех пациентов с ушибами доставили в больницу Хромтау, после осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение, двое отказались от осмотра».